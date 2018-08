Sicilia, un nuovo murales per Salvini: a Giardini Naxos "Matteo il Vu Cumpra"

"Matteo il Vu Cumpra": questo il titolo del nuovo murales dedicato a Matteo Salvini, opera di Tvboy. Questa volta il collettivo artistico ha colpito in Sicilia, a Giardini Naxos. "Affinché ci sia maggiore sicurezza sulle spiagge italiane - scrive Tvboy su Facebook - il Ministro degli Interni Matteo Salvini ha deciso di presentarsi in prima linea come rivenditore ambulante di articoli da mare". Il ministro dell'Interno è infatti raffigurato in sandali mentre imbraccia il tipico banco utilizzato dai venditori abusivi sulle spiagge, con tanto di teli da mare, orologi e occhiali da sole. Negli ultimi tempi, sono stati diversi i murales dedicati a Salvini: tra questi l'ormai noto bacio con Di Maio, ancora una volta a firma Tvboy.