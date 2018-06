Salvini in volo da ministro: fotografato mentre legge il documento "riservato"

Sta leggendo un documento riservato del ministero dell'Interno in aereo, mentre è in volo verso Pozzallo, e non si cura di essere "beccato" dall'obiettivo di un fotografo. Il ministro Matteo Salvini è dunque subito finito nell'occhio del ciclone, tra accuse e ironie rilanciate sui social. L'immagine è apparsa sul profilo Twitter del giornalista Marco Castelnuovo del "Corriere della Sera" ed è diventata virale. "L'esordio di Matteo Salvini da ministro dell’Interno è davvero da dimenticare: con la sua mania di farsi fotografare per avere qualche click in più sui social ha addirittura reso pubblici documenti riservati del Viminale. Un pressappochismo mai visto", è il commento al vetriolo del dem Michele Anzaldi. Sulla foto salta subito all'occhio la scritta "riservato" e si individua anche il nome del capo della polizia Franco Gabriell. Si riesce inoltre a leggere che la nota riguarda le misure di pubblica sicurezza da prendere nel caso dell’approssimarsi di alcune festività a carattere religioso. E in tanti fanno notare che documenti come questo sarebbe bene non farli girare sul Web.