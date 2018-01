Sacchetti bio, il meme ironico di Renzi per smontare il presunto complotto

Dopo la rivolta sui social contro i nuovi sacchetti bio per l'ortofrutta al costo di 2 centesimi nei supermercati, introdotti con una misura del governo, Matteo Renzi replica con un meme ironico alle accuse. Sui social circola la voce che con tale norma avrebbe voluto aiutare la titolare di un'azienda che produce appunto questo tipo di sacchetti, in quanto sua lontana parente. Nel post su Instagram in cui rilancia la sua dichiarazione sull'argomento, il segretario Pd allega una foto in cui si vede una donna con i suoi lineamenti. E la scritta: "Lei è Bernarda Renzi, cugina di terzo grado di Matteo Renzi. Ella è presidenta dell'azienda che produce tutti i sacchetti del mondo". Insomma, una sorta di "fake news" preventiva. "In Italia - sottolinea - ci sono circa 150 aziende che fabbricano sacchetti prodotti da materiale naturali e non da petrolio. Hanno quattromila dipendenti e circa 350 milioni di fatturato. Anziché gridare al complotto dovremmo aiutare a creare nuove aziende nel settore della Green Economy senza lasciare il futuro nelle mani dei nostri concorrenti internazionali". E conclude: "Chi vuole inventare bugie si accomodi pure, noi non lo seguiremo".