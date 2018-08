Un murales che ritrae il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini in tonaca da prete, crocifisso brandito in una mano, libretto nell'altra, è apparso a Roma in un sottopasso nel quartiere Ostiense. L'immagine si trova nel sottopasso ferroviario in via delle Conce.Poco dopo la testa che ritraeva il ministro è stata cancellata