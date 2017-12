Roma, celebrati i funerali di Altero Matteoli: l ultimo saluto di politici e amici

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Esponenti del governo, amici e colleghi hanno dato oggi l'ultimo saluto ad Altero Matteoli, morto in un incidente stradale in Toscana. Alla camera ardente, aperta nella sala caduti di Nassirya del Senato, è giunto, tra gli altri, anche il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni. A pochi minuti di distanza, anche il segretario del Pd, Matteo Renzi. Il primo a rendere omaggio al feretro è stato il presidente del Senato, Pietro Grasso. Nella sala Nassiriya anche l'ex capo dello Stato, Giorgio Napolitano. "Una persona proba, di grande correttezza nei rapporti istituzionali. E' stato una bella persona", il suo ricordo dell'ex ministro.



Ma l'elenco di politici che hanno confortato la moglie di Matteoli, Ginevra, e i figli Federico e Federica è lungo: Gianfranco Fini, Gianni Letta, Antonio Tajani, Roberto Maroni, Paolo Romani, Renato Brunetta, Maurizio Gasparri, Gaetano Quagliariello, Raffaele Fitto, Mario Mauro. Assente per una forma influenzale, Silvio Berlusconi, che ha però inviato alla famiglia un messaggio di vicinanza. Ai funerali, che si sono tenuti nella chiesa di Santa Maria sopra la Minerva, hanno partecipato anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Maria Elena Boschi, e il ministro graziano Delrio, oltre alla leader di Fdi, Giorgia Meloni, Denis

Verdini, Ignazio La Russa.