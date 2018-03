Un post condiviso da Roberto Fico (@robertofico) in data: Mar 24, 2018 at 5:05 PDT

La gioia per l'elezione a presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico l'affida a un video pubblicato su Instagram. Nel momento in cui apprende di essere diventato il "successore" di Laura Boldrini, l'esponente pentastellato abbraccia la compagna di una vita, la fotografa 43enne Yvonne De Rosa. Laureata in scienze politiche all'università Federico II, ha vissuto ed esposto i suoi lavori a Londra. Ha realizzato un libro, "Crazy God", dedicato all'ex manicomio Leonardo Bianchi. Nel 2013 la breve esperienza politica, come candidata del M5s nella lista estero dopo aver strappato 70 voti alle primarie.