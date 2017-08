2 di 9 Ansa

Primo sì del Parlamento per ufficializzare l'inno di Mameli

Primo sì in Parlamento per il riconoscimento dell'Inno di Mameli quale Inno ufficiale della Repubblica. E' infatti stata approvata in Commissione Affari costituzionali della Camera la proposta di legge del Pd, non senza una inaspettata polemica, vista la contestazione in chiave anti-risorgimentale di Gianluigi Gigli, cattolico e presidente del Movimento per la Vita, che ha provocatoriamente proposto di sostituire la "marcetta di terz'ordine" con "'O Sole mio".