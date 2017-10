Per Silvio Berlusconi festa di compleanno in famiglia

Il settimanale Chi pubblica in esclusiva, nel numero in edicola da mercoledì 11 ottobre, le foto della cena che Silvio Berlusconi ha tenuto ad Arcore in occasione del suo ottantunesimo compleanno. Alla festa erano presenti solo i figli, i nipoti, Francesca Pascale e gli amici di una vita come Gianni Letta, Fedele Confalonieri e Adriano Galliani. Il leader di Forza Italia ha ricevuto dalla figlia Marina dei piatti decorati per la sua casa in Sardegna e una lettera che ha letto ad alta voce con commozione. Barbara, Luigi ed Eleonora hanno realizzato un video nel quale erano raccolte le immagini rare di Berlusconi da bambino con i genitori, i figli e, infine con i nipoti. Barbara ha regalato al padre delle cornici d'argento con le foto dei suoi bambini.