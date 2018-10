Napoli, la "manina" entra nel presepe

clicca per guardare tutte le foto della gallery

La "manina" che ha modificato il testo del dl fiscale, denunciata da Luigi Di Maio, è diventata un gadget a Napoli. Entra così nel presepe partenopeo, tra le statuine di di Maio e Salvini, grazie alla bottega dell'artigiano Genny Di Virgilio. Sugli scaffali dove prendono posto le statuine degli uomini illustri tra gobbi e corni portafortuna sono apparsi cestini pieni dei nuovi gadget e con la scritta su cartoncino "Vendesi manine milleusi". "Una cosa tanto per sorridere un po' - spiega Genny Di Virgilio - che non servirà certo ad arricchirmi tant'e' che il prezzo e' veramente basso. Come si dice - ironizza - è un prezzo politico".