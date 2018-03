Montecitorio, Fico arriva con l autobus: è polemica

Il neo presidente della Camera del M5s Roberto Fico raggiunge a piedi Montecitorio dopo essere arrivato alla stazione Termini da Napoli e aver preso un autobus fino a piazza San Silvestro a Roma. Alessia Morani, deputata del Partito democratico, accende la polemica: "Una domanda per il Presidente Fico: se non ha cambiato abitudini e ha continuato a venire a Montecitorio con l'autobus, in questi 5 anni come ha fatto a spendere 15.180,60 euro di taxi e solo 314 di bus e metro? Ci potrebbe spiegare? Grazie", ha affermato la Morani.