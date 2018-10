Maria Elena Boschi donna copertina di "Maxim"

L'ex ministro delle Riforme e oggi deputata Pd Maria Elena Boschi ritorna alla ribalta con un servizio fotografico d'autore. Per l'intervista al mensile "Maxim" ha posato davanti all'obiettivo di Oliviero Toscani nella villa di famiglia in Toscana. Niente tailleur istituzionale per questi scatti casual, dove Boschi viene immortalata anche in camera da letto. Per l'immagine di copertina, invece, è stata scelta una immagine che la ritrae acqua, sapone e jeans. L’ex Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio svela dei lati inediti della propria personalità e al direttore della rivista maschile , Claudio Trionfera confessa di essere orgogliosa di "essere riuscita a rimanere me stessa. Non aver perso la testa né quando sono stata “osannata” all’inizio della mia esperienza al governo, né quando poi sono stata massacrata dalla diffamazione. Non essermi indurita, nonostante tutti gli attacchi che ho subito e che ha subito la mia famiglia è per me il risultato più importante".