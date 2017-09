Intenzioni di voto alle elezioni politiche, si rafforza il centrodestra

Il Movimento 5 stelle è il primo partito italiano con il 26,4% dei consensi, seguito dal Partito democratico con il 25,9%. Sono i dati delle intenzioni di voto alle elezioni politiche secondo il sondaggio realizzato da Tecnè per Tgcom24. Al terzo posto si posiziona Forza Italia con il 15,6%, con un punto percentuale in più rispetto al 6 settembre. Confermato il rafforzamento di una possibile coalizione di Centrodestra dalle intenzioni di voto di Lega Nord al 15,2% e Fratelli d'Italia al 5,0%.



Per quanto riguarda le politiche del governo sull'immigrazione, dal sondaggio emerge un voto negativo per il 68,2% degli italiani. Il 27,1% dà invece un voto positivo, mentre il 4,7% non ha un'opinione. Per quanto riguarda lo Ius soli, il 56,2% è contrario, mentre il 34,8% è favorevole.