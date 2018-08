Giuseppe Conte compie 54 anni: festa a sorpresa per lui a Palazzo Chigi

Torta, bollicine e palloncini colorati a Palazzo Chigi per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che oggi compie 54 anni. Il suo staff ha organizzato una mini festa a sorpresa per celebrare con lui il suo primo compleanno da premier. Così, dopo aver incontrato i giornalisti per una conferenza stampa e un brindisi prima della pausa estiva, il premier ha festeggiato nel suo ufficio e immortalato il momento tramite una foto ricordo, poi postata su Instagram. "Un grazie di cuore ai ragazzi del mio staff per questa bellissima sorpresa! E io che non volevo festeggiare..", questa la didascalia.