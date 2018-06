Giuseppe Conte attiva profilo Facebook e fa la diretta dal Quirinale

Giuseppe Conte, indicato da Lega e M5s come premier, ha attivato martedì un profilo Facebook. Come immagine di copertina è stata inserita una foto della bandiera tricolore. L'autenticità del profilo è garantita dalla spunta blu. Sulla pagina Facebook è attivata la diretta dal Quirinale per l'incontro con il Capo dello Stato. Conte ha poi dato vita anche a un account Instagram. "Non vedo l'ora di iniziare a lavorare sul serio", recita la didascalia di un post.