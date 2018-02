Genova, consigliere comunale (e papà) in Aula col bebè

E' arrivato in Sala Rossa spingendo un passeggino e facendo il possibile per non far piangere il piccolo Luca. Sergio Gambino, consigliere comunale delegato alla protezione civile, si è presentato alla doppia seduta delle commissioni Bilancio e Affari istituzionali con il figlio di appena 9 mesi. I vagiti del bebè hanno scandito la discussione su Imu, Tari e Amiu. Gambino, che è anche candidato al terzo posto nel collegio plurinominale Liguria 2 per Fratelli D'Italia, ha spiegato: "Ho avuto un problema come lo possono avere tante coppie di neogenitori. Mio figlio è ancora troppo piccolo per lasciarlo al nido, la baby sitter non era disponibile e oggi mia moglie non poteva portarlo con sè al lavoro". La presenza del neonato e' stata accolta con calore da tutti i consiglieri presenti alle commissioni.