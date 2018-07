Beppe Grillo fa il bagno in Sardegna vestito da supereroe. Il fondatore di M5s in versione supereroe è stato fotografato da "Chi", che pubblica mercoledì le immagini della vacanza. Arrivato in Sardegna in scooter, appena sceso dal traghetto Grillo si è precipitato in mare a fare il bagno con la muta, la cuffia integrale, gli occhiali e i guanti palmati per nuotare.