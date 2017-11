Eroi di tutti i giorni, ecco i 30 nuovi Cavalieri: c è anche Gessica Notaro

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Tra i 30 esempi civili insigniti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella c'è anche Gessica Notaro, la 28enne riminese aggredita con l'acido dall'ex compagno nel gennaio 2017. La Notaro è stata nominata Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana "per il coraggio e la determinazione con cui offre la propria testimonianza di vittima e il suo impegno nell'ambito della sensibilizzazione sul tema del contrasto alle violenze di genere". Il Capo dello Stato, si legge sul sito del Quirinale, ha scelto i 30 eroi civili "per il loro coraggio, la capacità di aiutare gli altri, affrontare sacrifici e rischi per consegnarci un Paese migliore". Scopri le loro storie di eroismo nella vita di tutti i giorni.