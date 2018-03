Elezioni, gli italiani delusi dalle urne si sfogano su Twitter ed esplode #italyisoverparty

Pensiamo all'ironia del fatto che, mentre Salvini sta vincendo, dall'altra parte del mondo, in questo momento, un film come call me by your name potrebbe vincere l'Oscar #ItalyIsOverParty

A scrutinio ancora in corso gli scontenti del probabile esito elettorale si stanno raccogliendo su Twitter sotto l'hashtag "Italy Is Over Party". Fra chi vuole lasciare il Paese e chi si arrabbia per le prime proiezioni, cresce costantemente il numero di chi dice che l'"Italia è finita", diventato ormai un topictrend sulla piattaforma social. La maggior parte degli utenti indica la destinazione straniera preferita, ma c'è anche chi ricorda gli orari di apertura degli uffici per il rinnovo dei passaporti e chi si consola pensando che un film italiano, "Call me by your name" potrebbe vincere l'Oscar.