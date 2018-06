Di Maio scivola sull italiano: triplo errore in un post sul blog

Luigi di Maio ha pubblicato sul "Blog delle stelle" un nuovo post per lanciare la manifestazione del 2 giugno e fare il punto sulle prospettive del governo del cambiamento. "Lo so che è dura, e lo so che non se ne può più, perché sono oltre 80 giorni che subite come cittadini questi continui, queste continue accellerazioni e decellerazioni", ha scritto in un primo momento il leader del M5S. Si è lasciato sfuggire in una sola frase ben due errori di ortografia: accelerare e decelerare si scrivono infatti con una sola "elle". Il post è stato presto modificato, ma gli errori non sono sfuggiti agli utenti social che hanno condiviso lo screenshot del messaggio incriminato ironizzando sull'accaduto. "Uè Luigi Di Maio leggevo il tuo post sul blog grillino: acceLLerazioni, deceLLerazioni. Ma sei di Bari Sardo?", ha scritto un utente su Facebook, un altro invece ha raccomandato al politico di "stare attento alle doppie". Mentre un utente ha fatto notare che nel post c'è anche un terzo errore, un neologismo inventato dallo stesso Di Maio: "elevatura", termine che non esiste nei vocabolari italiani, al posto di "levatura".