Di Maio, Berlusconi e Salvini "bari" in un quadro a 2 passi dal Colle: via subito

Un quadro in stile caravaggesco, "I bari", protagonisti Di Maio, Salvini e Berlusconi, è apparso a Roma nella notte, su un muro in via de' Lucchesi, a due passi dal Quirinale. Ed è subito stato fatto sparire. Nell'opera, apparsa all'indomani delle consultazioni bis, i tre sono intenti a giocare a carte. Accanto la firma "Sirante" e un cartellino in stile museale con titolo e descrizione. L'opera, con una larga cornice dorata in polistirolo attaccata al muro, era accompagnata dal cartellino in carta bianca, datato 2018, con la tecnica utilizzata, "stampa grafica su carta" e la descrizione: "Sirante prende spunto da una celebre opera del suo maestro. Il quadro rappresenta una truffa. Un anziano 'ingenuo' sta giocando a carte con un suo oppositore il quale in complotto con un suo avversario trucca il gioco della politica. Questa scena, così teatrale, descrittiva e realistica contiene un monito morale, una condanna del malcostume, in particolare delle strategie dei politici". La nuova installazione ricordava l'opera di street art con il bacio fra Salvini e Di Maio, firmata "Tvboy", apparsa in via del Collegio Capranica a due passi da Montecitorio, e subito rimossa.