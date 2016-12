12 di 12 Ansa

Deputate in bianco per la parità di genere

Anche Gianluca Buonanno (Lega) si è presentato nel pomeriggio con una mise bianca (la mattina era vestito di blu). Il deputato del Carroccio, non nuovo a provocazioni nell'emiciclo, sfoggia una giacca bianca, lo stesso colore degli indumenti che diverse deputate del Pd e del centrodestra indossano per sostenere la causa delle quote rosa.