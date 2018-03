Berlusconi va a Napoli ed "entra" nel presepe: in posa con la sua statuina

Vigilia elettorale a Napoli per il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che è arrivato nel capoluogo partenopeo in tarda mattinata. In compagnia di Francesca Pascale, Berlusconi si è recato alla cappella Sansevero, nel centro storico, per ammirare il Cristo velato. Poi ha visitato la bottega artigiana di Genny Di Virgilio, a San Gregorio Armeno. Al leader azzurro è stata donata una statuina "aggiornata nel look" che ritrae Berlusconi, con un corno rosso portafortuna "collaudato".