Berlusconi parla di Francesca Pascale: "La sua accoglienza e la sua dolcezza mi compensano dalle fatiche della giornata"

In una lunga intervista esclusiva al settimanale Chi (in edicola da mercoledì 28 febbraio), Silvio Berlusconi parla di Francesca Pascale, alla quale è legato dal 2011 e che vive a Villa Maria a pochi chilometri da Arcore, con i dieci cani della coppia. Nella villa il Presidente Berlusconi torna per cenare e per dormire ogni volta che gli impegni glielo consentono, come testimoniano le immagini realizzate da Chi che mostrano il leader di Forza Italia nella sua vita privata assieme alla compagna. "A differenza di Arcore", spiega Berlusconi, "pochissimi conoscono l’indirizzo e il numero di telefono della villa, che quindi è un rifugio sicuro, dove l’accoglienza e la dolcezza di Francesca mi compensano delle fatiche della giornata".