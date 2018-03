Al Senato spunta il giallo sul voto di Bossi

La pattuglia della Lega dice di aver votato compatta il nome di Anna Maria Bernini. Ma alla fine i voti per la senatrice azzurra sono 57, uno in meno di quelli preventivati. Chi manca? E' il voto di Bossi. Secondo i leghisti il "Senatur" ha seguito la linea del partito, ma il suo voto è stato annullato perché avrebbe scritto il nome "Bernini" con mano leggermente tremante. In particolare, riferiscono le stesse fonti, sulla scheda ci sarebbe stato scritto "Brnin". Peccato però che pochi minuti dopo Umberto Bossi si sia presentato a Palazzo Grazioli per partecipare alla riunione convocata da Silvio Berlusconi.