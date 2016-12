21 di 35 Ansa

Addio a Buonanno, il re delle provocazioni

Il sindaco di Varallo e deputato leghista Gianluca Buonanno in un'immagine di repertorio. Vietato l'uso del burqa e del niqab su tutto il territorio comunale. E' quanto e' scritto, in italiano e in lingua araba, su vari cartelli che sono stati installati a Varallo su iniziativa del sindaco e deputato leghista Gianluca Buonanno. Oltre al divieto di burqa e niqab, nel cartello si vieta anche l'attivita' di vu cumpra' e mendicanti per la strade della citta'.