"Siamo tantissimi", il primo selfie di Di Maio con i ministri del M5s

"Guardate che spettacolo! Questa è la squadra dei ministri del Movimento 5 Stelle. Siamo tantissimi e pronti a far partire il governo del cambiamento e a migliorare la qualità della vita di tutti gli italiani. I ministri sono o nostri parlamentari e esponenti storici". Ecco il primo selfie del ministro dello sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, insieme con i colleghi ministri e deputati eletti del MoVimento. Giulia Grillo alla Salute, Danilo Toninelli alle Infrastrutture, Alfonso Bonafede alla Giustizia, Riccardo Fraccaro ai Rapporti con il Parlamento e alla democrazia diretta, Barbara Lezzi al Sud. In squadra anche qualche nome presentato in campagna elettorale come Elisabetta Trenta alla Difesa, il generale Sergio Costa all'Ambiente e Alberto Bonisoli alla Cultura. "Siamo la squadra del Movimento 5 Stelle nel governo del cambiamento - scriva Di Maio su Facebook - e siamo al vostro servizio! Ci vediamo domani alle 19 a Roma in piazza della Bocca della verità per festeggiare tutti insieme!"