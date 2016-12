6 novembre 2014 Foto del ministro Madia con il gelato Polemiche sul settimanale "Chi" Bufera sul titolo della rivista fortemente allusivo: "Ci sa fare col gelato". Il direttore Signorini accusato di sessismo e volgarità: "Usati due pesi e due misure. E con la Pascale?". Sul web esplode la solidarietà al ministro Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:21 - Sessista, volgare, vergognoso, osceno: l'onda della protesta dai social network si abbatte contro il servizio pubblicato dal settimanale "Chi", che ritrae in alcune foto il ministro Marianna Madia intenta a mangiare un gelato. Ma il titolo è fortemente allusivo: "Ci sa fare col gelato". Il direttore Signorini parla di pesi e due misure, riferendosi al video spot del calippo di Francesca Pascale. L'Ordine dei giornalisti apre un procedimento.

"Chi s'indigna per il titolo che ho fatto alle foto della Madia che mangia il cono gelato ha marciato per anni sul calippo della Pascale", spiega Signorini che aggiunge: "Io aderisco a una scuola di pensiero secondo cui la malizia sta negli occhi di chi guarda e non di chi la fa. Accusare me di sessismo o di persecuzione a sfondo sessuale è assurdo".



Non mancano le parole di solidarietà alla ministra: "Solidarietà a Marianna Madia. In tante lo denunciamo da tempo. Molta strada c'è ancora da fare per il rispetto di genere", scrive la presidente della Camera, Laura Boldrini. Parla di "cattivo gusto senza limite" l'ex ministra per le Pari Opportunità, Barbara Pollastrini. Solidarietà arriva anche dal segretario generale della Cgil, Susanna Camusso: "Immonde le foto e il titolo pubblicato da #Chi - scrive su Twitter - Un vero rigurgito maschilista!". Anche il segretario generale della Cisl, Annamaria Furlan, in un tweet esprime il proprio pensiero: "Spero che tutto il mondo del giornalismo italiano impari a rispettare le donne".



Pochi difendono Signorini, ma tra questi c'è il giornalista Giuseppe Cruciani: "Quelli che hanno giocato per anni col calippo della Pscale sono indignati con alfonso signorini per il gelato della Madia. Che gente ridicola".



L'Ordine dei giornalisti della Lombardia apre un procedimento disciplinare contro il direttore, reo di una "palese violazione delle norme deontologiche sulla privacy e per fatti non conformi al decoro e alla dignità professionale".