Forza Italia: "Valuteremo con alleati, ma meglio voto in autunno"

Forza Italia "valuterà con gli alleati la sua posizione, tenuto conto degli impegni presi tra i leader. Non ci spaventa il confronto elettorale, ma l'estate non aiuta la partecipazione. Meglio l'autunno". E' quanto si legge in una nota diffusa dal partito dopo la proposta di governo neutrale avanzata dal Presidente della Repubblica. Il Pd ha invece espresso il suo appoggio a Mattarella: "Ci auguriamo che venga ascoltato da tutte le forze politiche".