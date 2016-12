Forza Italia, Toti: "Non c'è nessuna sfida per la leadership"

"Non c'è nessuna sfida per la leadership, il nostro leader è Silvio Berlusconi". Lo dice il governatore della Liguria Giovanni Toti, negando l'esistenza di un dualismo con Stefano Parisi, che non sarà l'amministratore delegato di Forza Italia perché "siamo un partito politico e non un'azienda". "Abbiamo un presidente e un gruppo dirigente aperto a ogni contributo, anche a quello che vorrà dare Parisi", aggiunge Toti.