Forza Italia, Toti: centrodestra da ricostruire, no a nuovo partito

"Non voglio fondare un nuovo partito di centrodestra, men che meno per scissione, perché a forza di scindere arriviamo alla scissione dell'atomo". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, sempre più critico nei confronti di Forza Italia. "Credo che la coalizione si debba ristrutturare, dal '94 sono cambiati i partiti e le esigenze della società. Prendersela con me è come prendersela con il bimbo che dice 'il re è nudo'".