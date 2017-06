Forza Italia: se legge elettorale condivisa manca poco alla urne

"Probabilmente manca poco al momento in cui gli italiani potranno di nuovo scegliere da chi vogliono essere governati". Così Silvio Berlusconi in occasione di una manifestazione di Fi a Bari. "Se finalmente potremo avere una legge elettorale condivisa che garantisca l'effettiva corrispondenza tra il voto espresso dagli italiani e la rappresentanza in Parlamento. Ossia: se un Partito ottiene il 20% dei voti deve avere il 20% dei parlamentari".