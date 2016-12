Forza Italia, Fitto: "Primarie valgono per tutti, anche per Silvio Berlusconi"

12:11 - "Se le primarie valgono anche per Berlusconi? Le primarie valgono per tutti all'interno del partito". Lo ha detto Raffaele Fitto, sottolineando che ci sarà "una discussione all'interno di Forza Italia su questo e cercheremo, mi auguro, di costruire un percorso unitario".

"Ma il percorso unitario - ha aggiunto Fitto - lo si deve fare rispettando e contenendo le posizioni di tutti e valutando anche, e soprattutto, che non sia un ragionamento autoreferenziale tra di noi, ma che ci sono milioni di elettori che non ci votano più e che forse ci sosterrebbero ancora per poco". "Io penso che questi elettori che non sono andati a votare, possano ritrovare in noi un rilancio e una rifondazione. Uso - ha sottolineato - le parole dello stesso presidente Berlusconi".



"Vorrei - ha proseguito - che le scelte venissero fatte dai nostri elettori che si sono allontanati. Io penso che un partito si deve finanziare e che, se si dà la prospettiva politica, di futuro per un partito politico, ci possa essere anche tanta gente che sia disponibile a sostenerlo. Se non c'è una prospettiva futura evidentemente diventa difficile. Quindi mi concentrerei di più sui sistemi di sostegno che ci sono all'interno del nostro Paese".



Fitto ha poi assicurato di non aver nessuna intenzione di uscire da Forza Italia. "Ho già rinnovato la tessera del partito, sono iscritto al partito e ritengo che le battaglie vadano fatte all'interno del partito anche quando può apparire molto difficile farle", ha spiegato. "Questa - ha ribadito - è una mia linea che porto avanti da tempo e non è la prima volta che si discute di questo. Però escludo con tutte le mie forze, e lavorerò in questa direzione, che ci siano momenti di tensione che portino a situazioni di rottura".