Forza Italia: "Da Berlusconi nessuna disponibilità a larghe intese"

Le affermazioni di Silvio Berlusconi a Porta a Porta "non sono in alcun modo da intendere come una manifestazione di disponibilità a formule di governo diverse dalla coalizione di centro-destra". Lo si legge in una nota diffusa dalla segreteria del presidente di Forza Italia. Berlusconi, continua la nota, "ha soltanto risposto a una domanda su un ipotetico scenario post-elettorale nel quale non ci fosse una maggioranza parlamentare certa".