Forza Italia, Carfagna: voteremo no o astensione,dipende dal governo

"Noi di Forza Italia sicuramente saremo all'opposizione, ma valuteremo di volta in volta". E' quanto ha dichiarato Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata FI, aggiungendo: "Senza sapere da chi sarà formato questo governo è difficile esprimere un voto contrario o astensione. Finora ci sono stati due giovani leader che si sono comportati come due galli in un pollaio e la crisi è stata sbloccata dalla lungimiranza di Silvio Berlusconi".