Fornero: "Oggi non rifarei più la riforma in quel modo"

A Stasera Italia, la professoressa Elsa Fornero replica alla domanda se rifarebbe la riforma sulle pensioni promossa dal governo Monti tale e quale a prima: “Non si rifà mai nulla di ciò che si è fatto in passato, perché il tempo comunque non passa invano e le conoscenze aumentano e se non si è proprio stupidi, diventano fonte di riconoscenza degli errori".



"E’ vero ci sono dei dati che sono stati strumentalizzati perché facevano comodo a qualcuno creare polemiche su questa riforma”, ha poi aggiunto la Fornero. E sulla sua figura che ormai rappresenta per la gente una prosecuzione dell’establishment europeo replica: “Rifiuto totalmente questa definizione, nel 2011 non sapevamo se il giorno dopo ci sarebbero stati i soldi per pagare i medici e le pensioni perciò a questo nuovo governo auguro di non trovarsi mai in una situazione di tale drammaticità”.