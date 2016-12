Fornero, governo: momento complesso

"Stiamo verificando l'impatto che la sentenza della Consulta può avere sui conti pubblici, non sarà una prova facile ma non siamo molto preoccupati". Così fonti di Palazzo Chigi che sottolineando come "siamo al governo per risolvere questioni complesse, quindi calma e gesso: studieremo la sentenza e troveremo la soluzione". Questo il "commento" dopo la sentenza della Consulta che potrebbe aprire un buco nei conti da 5 miliardi di euro.