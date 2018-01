Fornero: "Da Salvini campagne squadriste contro di me"

"Quando sento il segretario della Lega Nord in un comizio dire 'faremo piangere la Fornero' inteso come Elsa e non come la legge - prosegue l'ex ministro del governo Monti - io mi sento male come persona e per il Paese. Che tipo di politica sta promettendo? Che visione ha da proporre?. Quello che vi stanno promettendo lo metteranno in carico ai vostri figli. Questa e' la minaccia che incombe sul paese".



La Fornero rivendica quindi che la sua è stata una riforma "non contro gli italiani ma per il futuro dell'Italia". E sottolinea che "Berlusconi è una persona che ha fatto l'imprenditore, i conti li conosce, sa cosa vuol dire poter fare qualcosa con delle risorse che ci sono oppure farle interamente a debito. Ho lavorato con molti deputati di Forza Italia quando ero ministro così come con quelli del Pd e sono convinta che in Forza Italia molte persone sappiano che quella legge non si può abolire, ma si può correggere. Il governo attuale ha cominciato a farlo, è una cosa buona". Per l'ex ministro, "la riforma Maroni era quasi altrettanto severa e fu cancellata dopo due anni, con costi che paghiamo ancora adesso".