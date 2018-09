Fonti governo: sarà Claudio Gemme il commissario per Genova

E' Claudio Andrea Gemme la personalità individuata dall'esecutivo per il ruolo di commissario per la ricostruzione del ponte Morandi a Genova. Lo si apprende da fonti autorevoli del governo. Gemme, 70 anni, è presidente di Fincantieri SI. E' stato prima in Finmeccanica e poi alla Ansaldo. Tra i suoi parenti, alcuni sono stati sfollati dalla zona rossa perché residenti in uno dei palazzi nelle immediate vicinanze del viadotto.