Fontana: "Risorse a famiglie e disabili o ne trarrò le conseguenze"

Il ministro per la Famiglia, Lorenzo Fontana, confida che arrivino fondi al suo dicastero dalla prossima manovra. "Servono risorse per aiutare famiglie e disabili, è una scelta etica più ancora che politica. O l'economia è al servizio dell'uomo o l'uomo dell'economia", evidenzia. "Se non riusciremo a essere vicini ai disabili, a fare qualcosa di concreto, vorrà dire che il ministro non serve. E ne trarrò le conseguenze", afferma Fontana.