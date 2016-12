Fondi Ue, Delrio: "Vanno spesi"

14:27 - "Chi non spende bene i fondi Ue viene sostituito. Noi contiamo di sostituire chi non si comporta correttamente". A dichiararlo è il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Graziano Delrio, ribadendo lo "stop" a "deroghe e proroghe" nei programmi regionali. "A sottrarre risorse sono gli amministratori che tengono bloccati i fondi per 10 anni senza utilizzarli", precisa, promettendo che i soldi non impegnati verranno utilizzati in nuovi progetti.