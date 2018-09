Fondi Lega, verso l'intesa coi pm: un conto ad hoc per i 49 milioni da recuperare?

Nuovo capitolo nella vicenda dei 49 milioni della Lega : gli avvocati del Carroccio avrebbero raggiunto un accordo con la Procura di Genova per istituire un conto "ad hoc" in cui far confluire gradualmente i fondi del Carroccio. Si tratta di una soluzione che consentirebbe il sequestro dei soldi, disposto dai giudici nell'ambito del processo per truffa ai danni dello Stato , e al tempo stesso garantirebbe la sopravvivenza del partito e il pagamento degli stipendi dei dipendenti.

Sul deposito saranno versati anche i proventi dei rimborsi delle ultime elezioni. Se da un lato, però, l'intesa eviterebbe alla Procura il dispendio di energie e uomini nella ricerca dei soldi, dall'altro i magistrati premono per una raccolta in tempi celeri. Il meccanismo prevede infatti che i fondi confluiscano gradatamente sul conto corrente, fino a raggiungere la cifra da sequestrare.



Occorre precisare, tuttavia, che non si tratta di una rateizzazione, non prevista dalla legge, quanto piuttosto di un sequestro dilazionato. La Lega spera di chiudere l'accordo, che rappresenta la sua ultima spiaggia: in alternativa i pm potrebbero infatti rendere esecutiva la decisione del Tribunale del Riesame di sequestrare "ovunque e presso chiunque" il denaro.



Tutt'altra questione è invece l'inchiesta contro ignoti per riciclaggio. Il filone, "spinto" dall'esposto dell'ex revisore dei conti del partito Stefano Aldovisi, riguarda dieci milioni di euro che sarebbero stati dirottati in Lussemburgo per "nasconderli" alle autorità italiane. Il sospetto è che il denaro sia stato disperso attraverso alcune fiduciarie per farlo successivamente rientrare nella Cassa di Risparmio di Bolzano. Finora i pm hanno sequestrato soltanto tre milioni, scoprendone però altrettanti sui conti del Carroccio.



Ricorso in Cassazione - Intanto i legali della Lega, gli avvocati Giovanni Ponti e Roberto Zingari, hanno annunciato di aver depositato il ricorso in Cassazione contro la decisione del tribunale del Riesame di Genova che il 6 settembre ha dato il via libera al sequestro dei 49 milioni di euro.