Flavio Tosi: Mi candido alla Regione Salvini? Su minoranza peggio di Renzi

13:40 - "Sono qui per candidarmi a governatore". Flavio Tosi lo ha detto alla convention della sua fondazione "Ricostruiamo il Paese", in fiera a Verona. "Adesso - ha spiegato - siamo uomini liberi perché qualcuno ha fatto per noi una scelta diversa forzando la mano. Il mio programma sarà basato sul fare e non sul dire. Nemmeno Renzi si sarebbe comportato come Salvini con la sua minoranza interna". Il leghista risponde: "Tosi si goda Fini e Alfano"

La risposta di Salvini - Il segretario incassa il colpo e parte lancia in resta. "Non porto rancore nei confronti di nessuno. Tosi ha fatto una scelta politica alternativa alla Lega, a Zaia, al Veneto. Se si prende i complimenti di Fini e Alfano si goda Fini e Alfano". E ancora: "Nessuno ha mai messo in discussione che le liste di Vicenza le facessero i vicentini e quelle di Treviso i trevigiani. - ha aggiunto Salvini -Probabilmente qualcuno ha deciso di rompere perché voleva prendere il posto di Zaia, ma fortunatamente sono i veneti a decidere, non le beghe politiche".



Zaia imperterrito - L'annunciata discesa in campo del sindaco veronese non sorprende il candidato della Lega Nord alla Regione. "Se qualcuno si perde per strada perché perde l'obiettivo è affar suo, non affar nostro - dice Luca Zaia - A Tosi dico in bocca al lupo, lo dico a tutti i candidati, visto e considerato che spero che tutte le idee politiche dei territori e dei veneti siano rappresentate in Consiglio regionale".