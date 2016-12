Fitto lascia FI: "Capitolo chiuso" Berlusconi: "Ci toglie un peso"

12:16 - "Per quanto mi riguarda Forza Italia è un capitolo chiuso". Raffaele Fitto lo ha dichiarato intervistato a "In mezz'ora" su Raitre. L'europarlamentare, da tempo in forte contrasto con i vertici del partito, ha poi spiegato che "soprattutto dopo le ultime performance pugliesi per me non ci sono più le condizioni per restare". Poco dopo la reazione di Silvio Berlusconi: "Chi se ne va ci toglie un peso, siamo felici".

Berlusconi: "Chi se ne va ci toglie un peso"

Fitto ha quindi spiegato che "più che Fitto fuori da Forza Italia, direi che è Forza Italia che non c'è più: "abbiamo bisogno di andare oltre e guardare avanti per un centrodestra moderno. Forza Italia è un capitolo chiuso, noi stiamo lavorando per una prospettiva diversa". E assicura che "al di là dei rapporti personali, ritengo che sia importante chiarire un aspetto: lavoriamo per l'alternativa a Renzi e non sono previste possibilità di soccorso a Renzi".



Quindi si toglie qualche sassolino dalla scarpa, e sottolinea che "se è vero che esiste questo cerchio magico, io non mi interrogo tanto sull'esistenza del cerchio, ma soprattutto sul termine magico, visti i risultati". E ribadisce che da parte sua non è mai arrivato alcun insulto alle donne che ne fanno parte: "Ho fatto polemica politica. Non ho mai offeso nessuno, non sono mai scaduto così. Mi sono solo permesso di dire che non si può scegliere una persona senza meriti e riconoscimenti e metterla sopra tutti gli altri, senza regole".



Quindi, Fitto insiste sul fatto che in Forza Italia "c'è tanta gente che la pensa come me ma non ha il coraggio di dirlo". E si dice convinto che "il patto del Nazareno sia carsico: riemergerà perché, superata questa fase in cui si urla esagerando, dopo questa campagna elettorale quel che resta di FI andrà in quella direzione".



Berlusconi: "Siamo felici" - A stretto giro arriva la replica del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. "In passato - dice - qualcuno se n'è andato da Forza Italia e non è mai finito molto bene. Chi se ne va ci toglie un peso, siamo felici".

