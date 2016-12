Fitto: "Forza Italia non esiste più Il centrodestra va rifondato"

"Forza Italia non c'è più, per affermazione degli stessi esponenti del partito. E gli elettori ci spiegano sempre di più che non c'è". L'eurodeputato Raffaele Fitto risponde così a chi gli chiede come mai continui a criticare FI ma non lo abbandoni. "Noi - spiega - dobbiamo totalmente rifondare il centrodestra". E ancora: "Forza Italia è un partito che non ha contenuti veri, rischia di mettere il centrodestra in grande difficoltà".

"Io non sono abituato a fondare partiti", aggiunge in un incontro elettorale a Bari, rispondendo a chi gli chiedeva se intendesse lasciare FI e fondare un suo partito. Fitto in Puglia, con la lista 'Oltre con Fitto', sostiene uno dei due candidati governatori del centrodestra, Francesco Schittulli (Fratelli d'Italia, area che fa riferimento a Fitto, Movimento Schittulli-Area popolare); mentre l'altro candidato della stessa area, Adriana Poli Bortone, è appoggiato dall'area di FI che si riconosce in Berlusconi e da Noi con Salvini.



"Linea politica sbagliata" - Fitto è convinto che occorra "aprire un confronto serio nel centrodestra per cambiare la situazione attuale. Dobbiamo uscire dalla logica nella quale c'è chi pensa di tenere dentro o fuori qualcuno in funzione delle simpatie o antipatie". "FI - aggiunge - ha sbagliato totalmente la linea politica in questo ultimo anno: ha votato le riforme costituzionali ed elettorali di Renzi, e noi dicevamo che era una grande errore farlo, e dopo averle votate e consentito che entrassero in vigore, ora urla contro Renzi, parlando di una deriva autoritaria".



"Noi - conclude - abbiamo bisogno di programmi seri, e in questo senso il richiamo all'esperienza delle elezioni politiche inglesi e dei conservatori è sotto gli occhi di tutti, e di regole precise che possano selezionare e decidere chi deve svolgere dei ruoli in funzione della scelta che fanno i cittadini".