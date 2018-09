20 settembre 2018 08:55 Fisco, deputato Pd: "A tutti i cittadini rateizzazioni come alla Lega" Proposta di legge Dem per allungare i pagamenti a Equitalia fino a un massimo di 912 rate mensili, cioè 76 anni, gli stessi tempi con cui Salvini ha intenzione di restituire la somma di 49 milioni

Dopo le polemiche scatenate dall'accordo della Lega con la Procura per la rateizzazione dei 49 milioni di euro messi sotto sequestro preventivo, il deputato del Pd, Camillo D'Alessandro, chiede che tutti i cittadini siano trattati allo stesso modo. "La Lega può saldare in 76 anni il suo debito con lo Stato? Bene, allora devono poterlo fare pure i cittadini e le imprese in difficoltà" dice il Dem, che ha presentato una proposta di legge in tal senso.

La proposta del deputato Dem - Il deputato del Pd ha depositato all'ufficio legislativo della Camera il ddl invitando i capigruppo del Carroccio e dei Cinque Stelle a sostenerla. "La proposta - aggiunge - è quella di cambiare la norma sulla rateizzazione dei debiti dei cittadini con Equitalia, che al momento prevede una realizzazione ordinaria massima di 72 rate ovvero 6 anni. Portiamola a 912 rate mensili, cioè 76 anni, gli stessi tempi con cui Salvini ha intenzione di restituire la somma di 49 milioni che il suo partito deve agli italiani. Se per la Lega, che si riempie la bocca dalla mattina alla sera con la parola popolo, con il motto 'prima gli italiani', e per i Cinque Stelle dell'uno vale uno i cittadini sono davvero importanti, non avranno problemi a sottoscriverla. Altrimenti, come sempre, assisteremmo alla grande fiera della squallida ipocrisia giallo-verde".



L'associazione debitori scrive al Colle: "A tutti le stesse condizioni" - L'associazione "I diritti del debitore", formata da professionisti specializzati nella tutela di tutti i cittadini che hanno pendenze con banche e fisco, ha inviato al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e ai vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio una lettera in cui si chiede che "a tutti vengano garantite le stesse condizioni accordate alla Lega: i singoli e le imprese di ogni tipo paghino il loro debito" negli stessi tempi del Carroccio. Oltretutto, scrive il presidente dell'associazione, Salvatore Alessandro, ci sarebbe anche il "veicolo legislativo" per farlo in tempi brevi: "il prossimo condono, o pace fiscale, consenta ai contribuenti una rateizzazioni della stessa lunghezza temporale.