Firme false M5s Palermo, Di Maio: se indagati si autosospendano

"Oggi in una fase in cui non sappiamo nemmeno i nomi degli indagati l'appello di chiedere di autosospendersi a chi dovesse ricevere una notizia di indagine è il primo passo e dimostra che non facciamo sconti a nessuno. Noi chiediamo sempre a chi si trova coinvolto in un'inchiesta di farsi da parte". Lo ha detto Luigi Di Maio, commentando l'inchiesta che vede coinvolti alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle su presunte firme false a Palermo.