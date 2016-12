15:05 - "L'unico modo per far cambiare idea al governo è di convincerlo che noi abbiamo la maggioranza dei consensi. Bisogna convincere Renzi che contro il lavoro non va da nessuna parte". Così il segretario generale della Fiom, Maurizio Landini, a In Mezz'Ora di Lucia Annunziata. "Oggi non voglio impegnarmi in politica, voglio rappresentare i lavoratori", ha aggiunto il leader del sindacato.