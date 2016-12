Filippo Penati: "Tornare in politica? Sì ma non nel Pd"

Tra i (tanti) temi affrontati la cocente delusione per essere stato cancellato dall'anagrafe del Partito Democratico e mai più reintegrato, nonostante la piena assoluzione decretata dal Tribunale di Monza. Poi gli ex colleghi di partito che "sono spariti, "non hanno mai chiesto scusa" e qualcuno di loro ha addirittura "cancellato da Facebook le fotografie insieme". E poi, ancora, il mancato garantismo nel Pd e quella lunghezza spropositata dei processi che rovina carriere e persone. Filippo Penati, ex presidente della Provincia di Milano ed ex pezzo grosso del Pd, indagato per corruzione nell'ambito della cosiddetta inchiesta sul "Sistema Sesto", torna quindi a parlare di sé e della politica. E lo fa a pochi mesi dalla sentenza che lo ha assolto con formula piena dall'accusa di aver ricevuto tangenti da parte di imprenditori lombardi per favorire appalti.