Fico: nessuna deroga al limite dei 2 mandati per i parlamentari M5s

"Non ci sarà alcuna deroga al divieto di superare i due mandati per i parlamentari del M5s". E' quanto ha dichiarato Roberto Fico, esponente dei 5 Stelle e presidente della Commissione di vigilanza Rai. Parlando poi di scenari politici, ha affermato: "Con Mdp non c'è in vista alcuna alleanza. Ci sono i partiti che hanno fatto sempre bello e il cattivo tempo nel Paese e c'è il Movimento, che sta portando avanti un'altra politica".