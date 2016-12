Fico: "M5s è partecipazione, andiamo avanti su questa strada"

"Il Movimento è partecipazione e condivisione. Noi andiamo avanti su questa strada". A dirlo è il deputato e componente del direttorio M5s Roberto Fico durante Italia 5 Stelle. "Non esistono fughe in avanti o indietro, non esistono lotte intestine, esiste il Movimento", sottolinea Fico, che aggiunge: "Non esistono vip o big, non esiste Fico o Di Maio: esistono persone che partecipano".